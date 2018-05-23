РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске в 2018 году планируют потратить более 71 миллиона рублей на организацию летней оздоровительной компании, в том числе по оздоровлению детей и временному трудоустройству подростков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Общий объем запланированных расходов на реализацию подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежь Подольска» в 2018 году составит более 71,3 миллиона рублей, в том числе из бюджета округа – 55 миллионов рублей, из средств бюджета Московской области (субсидия) – 16,3 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

За счет средств бюджета Подольска запланировано: оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, одаренных в области науки, искусства и спорта, детей сотрудников бюджетных учреждений и детей, находящихся в городских лагерях дневного пребывания.

Также данные средства будут направлены на временное трудоустройство подростков и молодежи во время летних каникул, частичную компенсацию стоимости путевок в санаторно-курортные организации для детей работников бюджетных учреждений и на ремонтные работы в муниципальных учреждениях загородного отдыха.

За счет средств субсидии, выделенной из бюджета Московской области, запланирована организация отдыха детей, находящихся в городских лагерях дневного пребывания, в палаточном лагере, расположенном на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», а также в оздоровительном лагере «Юность» в Крыму.