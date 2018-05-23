РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В среду сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска в ходе рейда «Детское кресло» выявили шестерых нарушителей правил перевозки детей, им грозит штраф в 3 тысячи рублей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в среду, 23 мая, провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда сотрудники ОГИБДД выявили шесть водителей, нарушивших правила перевозки детей», – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, дети до 12 лет могут ездить на переднем сидении автомобиля только в специальном автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. За несоблюдение водителями правил дорожного движения по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.