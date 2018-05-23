РИАМО - 23 мая. Всероссийский смотр-конкурс мастеров народных художественных промыслов «Молодые дарования» пройдет с 21 июня по 22 июля в Чувашском государственном художественном музее «Центр современного искусства» в Чебоксарах, сообщается на сайте ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Ассоциация проводит всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования» с 1990 года. В конкурсе принимают участие молодые талантливые мастера народных художественных промыслов, преподаватели и студенты специализированных учебных заведений.

«Проведение смотра-конкурса «Молодые дарования» по поддержке творчества молодых мастеров народных художественных промыслов России позволяет сохранять преемственность художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и технологии молодым мастерам, стимулировать и активизировать творческий потенциал молодых художников и мастеров промыслов», – отмечается в материале.

Кроме того, смотр-конкурс «Молодые дарования» помогает привлечь внимание общественности к системным изменениям в отрасли и проблемам сохранения и развития народных художественных промыслов России. Мероприятие простимулирует молодых художников и мастеров, от которых во многом зависят перспективы дальнейшего развития промыслов.

За годы проведения в смотре-конкурсе приняли участие более 8 тысяч молодых художников и мастеров. Сегодня многие из участников и лауреатов прошлых конкурсов стали ведущими и главными художниками предприятий народных художественных промыслов, удостоены почетных званий «Заслуженный художник Российской Федерации» и «Народный художник России», отмечается на сайте.