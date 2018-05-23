РИАМО - 23 мая. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылся первый в России сад орхидей на свежем воздухе, где представлено более 40 сортов этого растения, сказал журналистам в среду директор сада Алексей Ретеюм.

«У нас в саду открылась новая экспозиция. С одной стороны – это ландшафтная экспозиция, и одновременно – новая уникальная ботаническая коллекция. Сегодня мы открыли экспозицию орхидей умеренного климата. Это орхидеи, которые способны жить в условиях нашей зимы», – сказал Ретеюм.

Ландшафтный директор Ботанического сада Артем Паршин рассказал об особенностях посадки растений.

«Мы неспроста сделали такой сложный ступенчатый ландшафт. Попытались воспроизвести условия, в которых многие из этих орхидей прорастают в природе», – отметил Паршин.

Он добавил, что условия, в которых обычно растут орхидеи довольно редко встречаются в природе. Растения предпочитают близость известняков, но при этом сама почва, где они растут должна быть легкой, волокнистой и без глины.