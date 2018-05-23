РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В Подольске убрали горных козлов из контактного зоопарка в парке имени Виктора Талалихина, так как от них исходил специфический запах, на который жаловались жители, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в контактном зоопарке в парке имени Талалихина есть устойчивый неприятный запах. По словам женщины, в учреждении содержатся больные животные. Кроме того, она попросила сменить репертуар песен, звучащих на территории зоопарка.

«Из контактного зоопарка вывезли горных козлов, от которых исходил специфический запах. Все остальные птицы и животные имеют заключение ветеринарных и санитарных служб. В парке звучат лирическая музыка и песни российских композиторов», – сказал председатель комитета по культуре и туризму городской администрации Борис Денисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.