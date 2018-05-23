РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мая. После жалобы жителя подмосковной Балашихи лес у железнодорожной станции «Горенки» очистили от мусора, сообщается на портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался через портал на навал мусора у полуразрушенного здания в лесу, прилегающем к железнодорожной станции «Горенки». Администрация Балашихи рассмотрела обращение.

«Силами МБУ «Благоустройство-Балашиха» мусор с территории, указанной в обращении, убран, о чем свидетельствуют материалы фотофиксации», - сказал замглавы администрации Сергей Чабан.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.