РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Жители Подольска смогут принять участие в фестивале по рыбной ловле на поплавочную удочку «Плотва-2018», который пройдет в микрорайоне Климовск 2 июня, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 2 июня начнется новый фестивальный сезон. Все желающие смогут посетить в этот день фестиваль по рыбной ловле на поплавочную удочку «Плотва-2018», организованный Климовским рыболовным клубом, который состоится на реке Нижняя Сосновка», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 8:00 и будет проходить до 11:00. Для участия рыболовам округа необходимо записаться в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».