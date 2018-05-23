РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. На конкурсе профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов Люберец победила «Люберецкая транспортная компания», были определены лучшие участники и в личном зачете, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду на базе специальной тренировочной площадки в подмосковном Дзержинском впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов Люберец, в нем приняли участие 10 компаний-перевозчиков, которые работают на территории Люберец, Лыткарина, Дзержинского и Котельников.

«Первое место в командном зачете в конкурсе профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов заняло ООО «Люберецкая транспортная компания», ей и достался переходящий кубок, на втором месте – ООО «Ранд-транс», бронза – у ООО «Диалан-Мобил»», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что были отмечены лучшие и в личном зачете.

«В личном зачете места распределились следующим образом: первое место – водитель ООО «Люберецкая транспортная компания», второе место – ООО «Фабула», третье место – автоколонна №1787 Люберец ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в номинации «Молодой водитель» победил водитель ООО «Люберецкая транспортная компания», лучшим в знании ПДД стал представитель автоколонны №1787 Люберец ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», асом технического маневрирования был признан сотрудник ООО «Автоновио». Лучший мастер устранения неисправности работает в ООО «Ранд-транс», представитель ООО «Компания Люберецкое транспортное агентство» преуспел в оказании первой медицинской помощи.