РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 23 мая. В подмосковном Жуковском вскоре начнут ремонтировать спортивную площадку во дворе домов на улицах Молодежная и Королева, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия» в Московской областной думе.

«По просьбе жителей, в рамках контроля благоустройства, посетил двор на улице Молодежная, дома №№28, 30 и улица Королева, дома №№10, 12. Площадка, где играют дети, находится в неудовлетворительном, даже в плачевном состоянии. В связи с этим выделил в этом году (в 2018 году – ред.) в рамках депутатского фонда 5 миллионов рублей на благоустройство этой площадки», - сказал зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции и регионального отделения партии «Справедливая России» Игорь Чистюхин.

Он добавил, что будет лично контролировать все строительные работы, чтобы дети этих домов могли заниматься спортом и приобщаться к здоровому образу жизни на комфортной и безопасной площадке.