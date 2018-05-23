РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. Развитие городской среды, а также вопросы экологии и дорожной инфраструктуры должны стать одними из ключевых в деятельности органов местного самоуправления в Котельниках до 2024 года, данная работа будет проводиться в рамках новых указов президента, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Котельников Ирина Польникова провела рабочее совещание с депутатами горокруга по реализации новых майских указов президента России. Она обозначила основные приоритеты в работе на ближайшие годы.

«Главная наша задача – это повышение качества жизни нашего населения. Мы должны создавать комфортные условия для проживания горожан. Это касается состояния городских территорий, озеленения, создания зон отдыха и доступных объектов. Мы должны определить направления, по которым будем двигаться вперед и улучшать городскую среду. Только тогда мы можем попасть в государственную программу и сформировать дорожную карту», - сказала Польникова.

Она пояснила, что уже сегодня один из проектов в данном направлении начал развиваться. Это относится к программе развития застроенных территорий и переселения горожан из ветхого фонда. Как отметила Польникова, переселяя граждан из непригодного жилого фонда, сокращается количество ветхих домов. При этом не затрагиваются новые земли, сохраняется зеленый фонд. Все это позволяет создать жилой квартал с комфортной городской средой – одним из важнейших целевых показателей майских указов.

«Еще один важный пункт – экология. Задача – обеспечить 100% населения качественной питьевой водой, завершить работу по ликвидации несанкционированных свалок. Также дороги в городе должны быть безопасными и качественными, соответствовать всем нормативам», - добавила Польникова.

Новые майские указы президента России намечены на период до 2024 года. Они включают в себя национальные цели развития, программы, показатели и задачи. Предыдущие стратегические задачи были обозначены в 2012 году.