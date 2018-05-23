РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мая. Жители Королева во время личного приема обратились к главе Александру Ходыреву с просьбой организовать работу патронажной службы, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Глава горокруга провел личный прием граждан в среду совместно с прокурором города и сотрудниками администрации. С вопросами, просьбами и благодарностями к ним обратились около 20 человек.

«Все вопросы взяты на контроль. Некоторые из них решили сразу на месте, по другим дал поручение ответственным лицам. Сроки исполнения поручений буду держать под контролем», – сказал Ходырев.

В ходе приема к главе обращались по вопросу материальной помощи, с просьбой об организации в Королеве патронажной службы, с проблемами по проведению капитального ремонта. Кроме того, горожане выражали благодарность Ходыреву.