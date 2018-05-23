РИАМО - 23 мая. Мобильный оператор МТС вернул жителю Москвы деньги за пользование платными услугами, к которым самостоятельно подключились ворота на даче мужчины, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы оператора.

По информации некоторых СМИ, москвич оснастил свои дачные ворота GSM-реле с сим-картой МТС, а когда баланс карты стал нулевым, мужчина заметил, что ворота без его ведома подписались на три платных сервиса – «Автоновости», «Полезные советы» и «Hi-Tech Новости».

«Это экстраординарная ситуация, которая нас очень удивила. Мы разобрались в ситуации и вернули абоненту деньги. Специалисты провели необходимые работы, чтобы подобный случай не повторился», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для таких устройств, как ворота, выгоднее приобрести специальные сим-карты.

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