РИАМО - 23 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за апрель 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым). Воробьев занял четвертое место. В частности, СМИ цитировали поздравление с Пасхой, которое Воробьев опубликовал в соцсетях.

Первую пятерку рейтинга замкнул Олег Кувшинников (Вологодская область). В конце Топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров оказались Василий Голубев (Ростовская область), Шолбан Кара-оол (Тыва) и Олег Королев (Липецкая область).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 44,7 тысячи источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.