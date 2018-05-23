РИАМО - 23 мая. В Москве на Рязанском проспекте неизвестный мужчина отобрал у ребенка велосипед и скрылся с места преступления, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вчера (22 мая – ред.) в 16:45 на службу «02» с заявлением о грабеже обратился мужчина 1973 года рождения и сообщил, что на Рязанском проспекте у дома 77 примерно в 16:30 неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед и с похищенным скрылся. На момент хищения велосипед находился в распоряжении его несовершеннолетнего сына», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о задержании злоумышленника не приходила, на данный момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».