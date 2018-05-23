РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Интерактивный фестиваль «Подыграй!» ко Дню защиты детей пройдет в парке имени Виктора Талалихина в Подольске 2 июня, на нем можно будет собрать роботов и поиграть в различные игры, сообщается в группе «Союз аниматоров «Про людей»» в соцсети «ВКонтакте».

«Приближается праздник, открывающий лето - Международный день защиты детей. Приглашаем всех в субботу 2 июня в 16:00 в парк Талалихина на общегородской интерактивный фестиваль с символичным названием «Подыграй!». Организаторы подготовили разнообразную игровую программу, необычные мастер-классы, концерт и флешмобы. Дети смогут самостоятельно собрать роботов и принять участие в розыгрыше путевок в летние тематические лагеря», - говорится в сообщении.

Также дети смогут поиграть в лучные бои, лазертаг, футбол, народные игры, заняться спортивным ориентированием, рисованием на асфальте с аниматорами, командообразованием и многим другим. В этот день в парке будет принимать терапевт частного медицинского центра.

Вход на фестиваль свободный. Организаторы фестиваля «Подыграй!» - компания Event Fantasy и группа компаний «Про людей» совместно с Центром «Семья».