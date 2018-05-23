РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске двоих человек оштрафовали на 1 тысячу рублей за парковку автомобилей на газонах, сообщается на сайте администрации округа.

«Административной комиссией городского округа Подольск по материалам административных дел, предоставленных сотрудниками территориального отдела в микрорайоне Кузнечики двое владельцев транспортных средств марки Land Rover и Ford оштрафованы за размещение своих автомобилей на газоне на 1 тысячу рублей каждый», – говорится в сообщении.

Рейды по выявлению нарушителей парковки проводятся на регулярной основе. Ответственность за размещение автомобиля на зеленых насаждениях предусмотрена кодексом об административных правонарушениях Московской области и грозит штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей.