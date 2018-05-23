РИАМО - 23 мая. Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о запрете на оформление и продажу микродолей в жилых помещениях, таким способом авторы инициативы предлагают решить проблемы «резиновых» квартир и незаконной миграции, сообщает в среду ТАСС.

«Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре прошлого года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской («Справедливая Россия»), а также ее первым заместителем Александром Сидякиным и заместителем Павлом Качкаевым (оба от «Единой России»)», - отмечается в материале.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения.

Отмечается, что это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона.

Кроме того, предлагается установить лимиты на регистрацию проживающих в квартирах, если на каждого проживающего в них будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения.