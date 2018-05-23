РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мая. Водопроводные сети промыли на улице Калинина в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в рамках работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По поручению главы Балашихи Сергея Юрова в городском округе началась работа по промывке водопроводных сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Сегодня (23 мая – ред.) промыли около 700 метров водопроводных сетей на улице Калинина в микрорайоне Железнодорожный пневмогидравлическим способом, который позволяет очистить сети от ржавчины и примесей», – сказал замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Алексей Гришин.

Он добавил, что промывка участка водопроводных сетей занимает около двух часов. Управляющие компании оповещают жителей, что на этот период подача водоснабжения в квартиры приостанавливается.

За время подготовки к осенне-зимнему периоду в Балашихе промоют около 600 километров водопроводных сетей. Эти работы планируют завершить до конца августа.