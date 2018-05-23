РИАМО - 23 мая. В Московскую городскую думу внесли законопроект «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год», согласно которому расходы фонда в 2017-м превысили доходы на 5,2 миллиарда рублей, соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

Законопроект в думу внес мэр Москвы Сергей Собянин.

«Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (далее - фонд) за 2017 год по доходам в сумме 210,6 миллиарда рублей, по расходам в сумме 215,9 миллиарда рублей с превышением расходов над доходами в сумме 5,2 миллиарда рублей», — говорится в документе.

В законопроекте также утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда за 2017 год.

«Финансовые средства московской городской системы обязательного медицинского страхования в 2017 году формировались за счет: субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования органам государственной власти субъектов Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования из бюджета города Москвы», — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, средства столичной системы ОМС формировались за счет межбюджетных трансфертов на оплату медицинской помощи, оказанной в Москве застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах РФ, и прочих поступлений.

Остаток средств на лицевом счете городского фонда ОМС на 1 января 2017 года составлял более 11,5 миллиардов рублей.