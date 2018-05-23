РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мая. Полицейские в Королеве задержали мужчину, который совершил поджог и повредил имущество в квартире на сумму более 170 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный совершил поджог и повредил имущество в квартире, расположенной в одном из домов на улице Павлова. Сумма ущерба –171 тысяча рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»», – сказала Еруновская.

Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.