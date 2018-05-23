РИАМО - 23 мая. Почти 133 тысячи кустарников высадили на улицах столицы, что составляет 95% от общего количества, запланированных к посадке весной, самое большое разнообразие кустарников представлено на Садовом кольце, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«На данный момент высадили почти 133 тысячи кустарников. А всего этой весной на благоустроенных в прошлом году улицах города появится порядка 140 тысяч растений», — говорится в сообщении.

Самое большое разнообразие кустарников представлено на Садовом кольце: кроме массивов альпийской смородины, лапчатки, кизильника, пузыреплодника, снежноягодника, спиреи и сирени разных видов, там высажены розы, гортензии, клематисы и даже малина душистая.

«На Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных высадили боярышник, дерен, пузыреплодник и бирючину. А весной здесь будет цвести вишня. Необычные для города кустарники – бузина, лещина, бересклет и калина - расцветут возле метро Краснопресненская и Баррикадная. Розы разных видов украсят Рыбный, Богоявленский переулки и Старую площадь, по которым проходит пешеходный маршрут от площади Революции к парку «Зарядье», — добавляется в сообщении.

Сирень и гортензии будут расти на Якиманской набережной и в Голутвинских переулках.

В подборе кустарников для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывалась возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.

Как уточняется в сообщении, заготовка кустарников была сделана осенью 2017 года. Работы по высадке кустарников в рамках программы городского благоустройства начались в середине апреля на Садовом кольце, а затем продолжились на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах. На следующей неделе планируется полностью завершить эту работу.

Кроме того, в течение мая-июня специалисты проведут сезонные работы. Это, прежде всего, обрезка, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту.

Как заключается в сообщении, высадка кустарников и работы по уходу за ними выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан. В работах задействовано около 100 человек.