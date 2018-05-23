РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Свыше 5 тысяч учеников из образовательных учреждений Красногорска приняли участие в муниципальном этапе спартакиады школьных команд, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник спорткомитета муниципалитета Денис Лопатин.

Итоги спартакиады школьных команд подвели в среду в городском округе Красногорск. В церемонии награждения лучших спортсменов межшкольных соревнований приняли участие заместитель главы горокруга Красногорск Игорь Тельбухов, представители управления образования муниципалитета, учителя физкультуры, школьники.

«В 50-й спартакиаде учащихся городского округа Красногорск приняли участие все школы городского округа. В муниципальном этапе участвовали более 5 тысяч школьников. Ребята соревновались в шестнадцати видах спорта», – сказал Лопатин.

Он пояснил, что участников соревнований оценивали в трех группах, в зависимости от количества учеников в школах: более 1 тысячи, свыше 600 или менее 600.

«В каждой группе мы награждаем по три команды. Также ребята, соревновавшиеся в командных видах спорта и завоевавшие призовые места, получают награды», – пояснил Лопатин.

Церемонию награждения проводил Тельбухов. Он передал поздравления и напутствия юным спортсменам от главы округа Радия Хабирова.

«Очень важное дело – учиться. Но не менее важно быть сильным, умелым, спортивным, волевым. Быть здоровым и спортивным – это модно, а значит, вы в тренде!» – сказал Тельбухов.

Он поблагодарил участников соревнований, учителей физической культуры и директоров школ, а также управление образования и спорткомитет Красногорска за то, что спортивное мероприятие состоялось.