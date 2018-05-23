РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мая. Сотрудники ГИБДД в ходе профилактической операции в Балашихе выявили 15 детей-нарушителей правил дорожного движения (ПДД), сообщил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

С 21 мая в Балашихе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», направленное на пресечение перевозки детей без удерживающих устройств, а также пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств.

«С 21 мая проверено 159 автомобилей и составлено 9 административных протоколов за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 15 детей-нарушителей, с которыми были проведены профилактические беседы по соблюдению ПДД и правил перехода по пешеходному переходу», – сказал представитель ОГИБДД.

Профилактическая операция продлится до 27 мая, в рамках нее сотрудники ГИБДД проводят в школах и детских садах беседы, игры, конкурсы и викторины, чтобы напомнить детям о ПДД и подготовить их к травмоопасному летнему периоду.

С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в них пострадали три ребенка-пассажира и четыре пешехода.