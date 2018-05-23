РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Последствия попадания горюче-смазочных материалов в ливневую канаву ликвидировали в поселке МИС в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Жители Подольска сообщили о попадании горюче-смазочных материалов в ливневую канаву по улице Климовская поселка МИС. После осмотра территории выяснилось, что у организации ООО «САГАН», которая арендует и эксплуатирует автозаправочная станция по договору аренды с собственником ООО «ДИКЕЙ», произошла утечка дизельного топлива из-за нарушения герметичности на одной из колонок. Часть топлива через кабель-каналы попала в песочную отсыпку за территорией заправочного комплекса, а затем в ливневый канал дренажной системы. Недостача топлива составила около 100 литров, часть которого была откачана из технологического колодца, а остальная просочилась в ливневые стоки.

«Силами ООО «ДИКЕЙ» под контролем администрации округа (Подольска – ред.) были приняты меры по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов, включающие: откачку стоков, обработку абсорбентом, завоз грунта, рекультивацию нарушенных земель, вывоз и утилизацию загрязненного грунта с привлечением специализированной организации. Проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Контроль за состоянием воды в ливневых и дренажных каналах ведется постоянно», – говорится в сообщении.

Помимо этого, данной организацией были отобраны пробы отходов, а также представлены в уведомительном порядке паспорта отходов в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному округу.

«После сбора отходов был произведен забор и анализ сточных вод лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах. Согласно результатам анализа, содержание нефтепродуктов в сточных водах АЗС не превышает фоновую концентрацию. В настоящее время данной организацией закупаются локальные очистные сооружения», – заключается в сообщении.