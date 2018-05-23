РИАМО – 23 мая. Тверской суд Москвы назначил пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш 25 суток административного ареста за нарушение порядка организации протестной акции в центре столицы 5 мая, сообщает «Интерфакс».

Пятого мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, прошла на Пушкинской площади. По официальным данным, в московском несанкционированном митинге приняли участие 1,5 тысячи человек, в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.

«Постановлением суда Ярмыш признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия), ей назначено наказание в виде 25 суток административного ареста», - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Она уточнила, что срок административного наказания Ярмыш исчисляется с 11 часов дня 22 мая.

По словам самой Ярмыш, административный протокол на нее был составлен за «два твита от 12 апреля».

Накануне Тверской суд за аналогичное правонарушение отправил под арест на 30 суток ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова и еще одного соратника оппозиционера - Сергея Бойко.

Ранее столичный суд арестовал Навального на 30 суток за организацию незаконного митинга и еще на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.