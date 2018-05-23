РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. Муниципальные программы по реализации новых майских указов начнут формировать в Котельниках в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду глава Котельников Ирина Польникова провела рабочее совещание в рамках «депутатского часа» по вопросу реализации новых майских указов президента на период до 2024 года. В работе приняли участие заместители главы администрации и депутаты совета депутатов.

«На предыдущем заседании правительства Московской области был представлен доклад, который касался новых майских указов президента России. У нас есть прямое поручение и мы должны четко понимать какие новые задачи необходимо решать в рамках этих указов. Муниципальные программы мы должны начать формировать уже в этом году (в 2018 году – ред.)», – сказала Польникова.

По ее словам, основными приоритетами майских указов являются демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и другие направления.

«Перед нами поставили 9 национальных целей развития, 12 национальных программ, 38 целей и целевых показателей, 89 задач. Глобальность данного документа можно понять из этих цифр. Под каждый национальный проект будут сформированы госпрограммы. Нам с вами нужно будет включиться в эту работу на нашем муниципальном уровне, продумать свои программы и работать в едином ключе», – уточнила Польникова.

Новый майский указ Путина определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года. Объем средств на реализацию указа в ближайшие годы составит около 25 триллионов рублей. В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября.