РИАМО - 23 мая. Один человек погиб и один пострадал в результате массового ДТП на трассе в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:28 в Сергиево-Посадском районе на 122 километре автодороги А-108 произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и один ранен», - говорится в сообщении.

На участке трассы возможно затруднение движения, предупредили в ведомстве.