РИАМО - 23 мая. Один человек погиб и один пострадал в результате массового ДТП на трассе в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 16:28 в Сергиево-Посадском районе на 122 километре автодороги А-108 произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и один ранен», - говорится в сообщении.
На участке трассы возможно затруднение движения, предупредили в ведомстве.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) May 23, 2018
В 16:28 в Сергиево-Посадском районе на 122 км автодороги А-108 произошло столкновение 4-х транспортных средств! В результате аварии 1 человек погиб и 1 ранен.
На участке возможно затруднение движения❗️
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