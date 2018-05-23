РИАМО - 23 мая. Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте УВД Центрального округа.

В дежурную часть территориального отдела полиции 12 мая поступило сообщение от очевидцев о конфликте между двумя молодыми людьми на Новоандреевском мосту. В результате конфликта пострадал 18-летний приезжий, его госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.