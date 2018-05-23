РИАМО - 23 мая. В столичном фестивале «Мой дом – Москва» с момента его запуска в 2016 году приняло участие более 20 тысяч человек и свыше 100 образовательных учреждений, сообщил журналистам в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Фестивалю два года. За период с сентября 2016 года по июнь этого года в нем приняло участие более 20 тысяч человек, более ста образовательных учреждений и более 40 общественных национальных объединений», - сказал Сучков.

Он добавил, что главными инициаторами и организаторами фестиваля являются национально-культурные автономии города Москвы при поддержке департамента образования столицы.

Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Москва» проводится с 2016 года. Основные участники этого этнокультурного мероприятия — учащиеся московских школ и колледжей. На фестивале регулярно проходят конкурсы среди московских детских творческих коллективов, а также дни национальных культур. Кульминацией фестиваля два раза в год становится большой гала-концерт.

Основной задачей проекта является развитие детского творчества, сохранение национально-культурных традиций, укрепление межнациональной дружбы.

Очередной гала-концерт фестиваля пройдет в Москве 1 июня во Дворце пионеров на Воробьевых горах.