РИАМО - 23 мая. Количество государственных унитарных предприятий (ГУП) в столице уменьшили на 170% за период с 2010 по 2017 год, сообщил в среду в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию замруководителя департамента имущества столицы Кирилл Пуртов.

«Мы двигаемся четко с намеченным планом, уже сократили 170% государственных унитарных предприятий по сравнению с 2010 годом, как и диктует нам программа. В 2017 году у нас действовало всего лишь 110 унитарных предприятий, в 2018 мы планируем еще уменьшить их количество», – сказал Пуртов

Он добавил, что в планах департамента планируется в текущем году ликвидировать убыточные ГУП, а также предприятия, которые выполняют несвойственную им государственную функцию. Кроме этого, планируется преобразовать в объединения ГУПы, которые выполняют одни и те же или сходные функции.

«Планируем сократиться на 17-20 унитарных предприятий в течение до 2020 года», – сказал Пуртов.