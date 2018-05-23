РИАМО - 23 мая. В рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом - Москва», который пройдет в столице 1 июня, можно будет сыграть в боулинг с гигантскими матрешками вместо кеглей и попробовать свои силы в метании аркана оленеводов, сообщил журналистам в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Виталий Сучков.

По его словам, 1 июня для юных жителей города на площадке Московского Дворца пионеров состоится большой этнокультурный праздник - гала-концерт детского фестиваля «Мой дом - Москва», посвященный Международному дню защиты детей.

«Гости фестиваля смогут посетить различные интерактивные площадки. У нас будут представлены национальные виды спорта, такие как мас-рестлинг - якутская борьба по перетягиванию палки, бампербол - это футбол в надувных шарах, метание тынзяна - аркана оленеводов и гигантский боулинг с матрешками», - сказал Сучков.

Он добавил, что на фестивале также будут различные интерактивные площадки, где гости фестиваля смогут поучаствовать в квестах, викторинах, семейной эстафете и мастер-классах.