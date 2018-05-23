РИАМО - 23 мая. В Подмосковье в 2017 году провели клиническое исследование по изучению эффективности физической реабилитации больных сахарным диабетом второго типа с помощью скандинавской ходьбы, метод показал заслуживающие внимания результаты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Основной задачей исследования стало изучение влияния скандинавской ходьбы на метаболические, антропометрические и структурно-функциональные показатели у лиц с сахарным диабетом второго типа. В исследовании принимали участие более 100 пациентов в возрасте от 45 до 75 лет с продолжительностью заболевания не менее одного года», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Исследование проводилось при поддержке Добровольного физкультурного союза и Школы скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой. Кроме того, в его организации были задействованы больницы Московской области, областной центр медицинской профилактики, специалисты МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

По словам министра, для больных людей безопасность того или иного вида физической нагрузки - крайне важный момент и предмет для научных исследований. Московская область первая в России обратилась к теме скандинавской ходьбы в контексте реабилитации такой тяжелой категории больных.

«Мы провели необходимые обследования участников до начала тренировок и после. Занятия скандинавской ходьбой проходили под контролем медиков и инструкторов и продолжались 12 недель - три раза в неделю по 60 минут, включая в себя разминку, саму скандинавскую ходьбу и заключительный блок - игры или растяжку», - добавил Марков.

Он также сообщил, что по итогам исследования удалось установить эффективность скандинавской ходьбы при физической реабилитации больных сахарным диабетом второго типа.

«Занятия скандинавской ходьбой позволили участникам исследования улучшить показатели липидного обмена - добиться снижения общего холестерина, триглицеридов, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, снизить массу тела за счет жировой ткани. Уверен, что в перспективе такая физическая нагрузка станет неотъемлемым элементом медицинской помощи больным сахарным диабетом второго типа», - отметил Марков.

Он добавил, что повышение физической активности является важнейшей составляющей как в формировании здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний, так и в предупреждении осложнений при имеющихся болезнях.