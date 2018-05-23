РИАМО - 23 мая. Минстрой Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета «Леруа Мерлен» общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров в Истре, объем инвестиций в реализацию проекта составил около 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Истре завершилось строительство гипермаркета товаров для строительства, отделки и обустройства домов международной компании-ритейлера «Леруа Мерлен», расположенного на улице Московская, 61. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сообщил министр регионального стройкомплекса Руслан Тагиев.

Общая площадь здания составляет более 13 тысяч квадратных метров. Из них 8 тысяч квадратных метров – торговый зал, 1,5 тысячи квадратных метров займет размещение предкассовой зоны, на площади 2 тысячи квадратных метров расположится блок складских и вспомогательных помещений.

Суммарный объем инвестиций в реализацию проекта торгового назначения составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Застройщиком и заказчиком торгового центра является ООО «ИнвестСтрой».

Реализация проекта находилась на сопровождении Центра содействия строительству Московской области.

«Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать в городском округе Истра дополнительно порядка 300 рабочих мест», – резюмировал Тагиев.