РИАМО - 23 мая. Злоумышленник, угрожая пистолетом пяти школьницам, неудачно попытался похитить у них телефоны в Битцевском лесу, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 22 мая в Битцевском лесу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытался похитить мобильные телефоны у пяти восьмиклассниц, но не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся.

«В 18:20 22 мая на территории ПИП «Битцевский лес» <…> по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1992 года рождения, который доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту организовали проверку.