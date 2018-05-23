РИАМО (ЛОБНЯ) - 23 мая. Ключи от собственной квартиры вручили сироте из подмосковной Лобни Виктору Афимову, сообщил Лобненскому информагентству глава города Евгений Смышляев.

«Ключи от собственной квартиры по достижении 18 лет вручили лобненскому сироте Виктору Афимову. Он остался без родителей, воспитывала мальчика бабушка», - сказал Смышляев.

Он добавил, что квартира расположена в новостройке, в ней проведена хорошая отделка, квартира уже обставлена.

По информации агентства, в 2018 году в Лобне планируется вручить ключи от собственных квартир по меньшей мере трем детям-сиротам.