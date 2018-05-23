РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. До 1 августа текущего года в городском округе Люберцы все компании-перевозчики обновят парк пассажирских микроавтобусов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«До 1 августа мы должны обновить парк автомобилей компаний-перевозчиков на 100%. Согласно требованиям, автобусы среднего и малого класса, которые перевозят пассажиров, не должны быть старше 5 лет», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего на территории горокруга курсирует 431 микроавтобус, из них 70 не соответствуют требованиям, то есть имеют срок использования более 5 лет. Остальные маршрутки уже все заменены.