РИАМО – 23 мая. Правительство России поручило Минфину РФ, Минэнерго РФ и ФАС России подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин, сообщает Газета.ru.

«Минфину России совместно с Минэнерго России и ФАС России до 28 мая 2018 года внести в правительство <…> проекты соответствующих федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в размерах, ранее согласованных в правительстве», – сообщается на сайте кабмина.

Также Минфин должен представить в правительство поправки в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Как ранее писали «Ведомости», акцизы на бензин и дизельное топливо в России могут снизить уже с 1 июля.

До этого Росстат сообщал, что средняя цена бензина в апреле превысила психологическую отметку в 40 рублей за литр и продолжила расти. По данным на 14 мая, она достигла 41,28 рубля за литр.