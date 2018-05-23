РИАМО (РЕУТОВ) - 23 мая. До конца 2019 года все мусорные площадки в подмосковном Реутове планируют оборудовать контейнерами для раздельного сбора отходов, сообщил в среду глава городского округа Станислав Каторов.

«В 2018 году 13 муниципалитетов, включая Реутов, реализуют этот пилотный проект. На данный момент ресурсов города хватает, чтобы покрыть около половины из 76 городских точек, где установлены контейнеры. К концу 2019 года мы планируем закрыть потребность в раздельном сборе мусора в Реутове на 100%», - сказал Каторов.

По его словам, достигнута договоренность с мусоровывозящими компаниями, которые начали закупки необходимой для этого техники. Проект «Чистый город» стартовал в Реутове в 2017 году. В его рамках в обеих частях города были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. По данным Реутовского информагентства, жители поддержали эту инициативу.

Каждую вторую субботу месяца с 10:00 до 12:00 около южного входа в Центральный городской парк проходит акция по раздельному сбору мусора. Жители приходят сюда, чтобы сдать макулатуру, стекло, алюминий, жесть, пакеты, мягкую упаковку и различные виды пластика, кроме токсичного.