РИАМО - 23 мая. За три года из бюджета столицы выделят около 2,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ (СНТ), где живут москвичи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин встретились с дачниками в Сергиевом Посаде. На встрече главы регионов договорились о совместной работе по наведению порядка в СНТ на территории Московской области.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках городской Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры СНТ москвичей ежегодно выделяются значительные средства», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, за последние пять лет СНТ москвичей в Московской и сопредельных областях преобразились. За этот период построено 78,8 километра подъездных дорог.

В частности, 180 миллионов рублей из бюджета Москвы было израсходовано на строительство подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам москвичей в Подмосковье. Современными подъездными дорогами теперь обеспечены СНТ москвичей в Волоколамском и Раменском районах, городком округе Кашира.

За минувшие пять лет в СНТ москвичей было построено 16 объектов электроснабжения, пять объектов мелиорации на общей площади 657,5 гектаров. Два водозаборных устройства обеспечили дачников качественной питьевой водой. За пять лет в СНТ появилось 20 детских площадок. Садовым товариществам передано 24 единицы специальной техники.

В нынешнем году в СНТ москвичей продолжится работа по строительству подъездных дорог, прокладке линий электропередачи, возведению плотин и газификации. В 2018 году на эти цели запланировано израсходовать 51,5 миллион рублей, в следующем году - 805,1 миллиона рублей, а в 2020-м расходы составят 1,1 миллиарда рублей.