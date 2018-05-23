РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске после жалобы жителя закрасили граффити на автобусной остановке «Стадион «Труд», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений. Он отметил, что на автобусной остановке «Стадион «Труд»», которая находится на улице Клемента Готвальда, нарисовано граффити.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу наличия граффити на фасаде остановки «Стадион «Труд»» на улице Клемента Готвальда, дом 11/1, было рассмотрено сотрудниками администрации округа. Сообщаю, что информация, изложенная в обращении, была доведена до собственника остановочного комплекса. Граффити на фасаде были закрашены», – сказал замглавы администрации округа Алексей Кук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.