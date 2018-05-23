РИАМО - 23 мая. Свыше 150 тысяч верующих пришли поклониться мощам святителя Луки во время их пребывания в столице, из них 52 тысячи — в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы фонда Андрея Первозванного.

В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки. В Донском монастыре мощи находились по 17 мая, затем святыню доставили в храм Троицы Живоначальной в Останкине.

«Общее количество приложившихся (к мощам святого Луки в Москве – ред.) 157 тысяч человек, а по храму Троицы в Останкино 52 тысячи – это по данным правительства Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мощи святого Луки в 14:00 из Москвы отправили обратно в Симферополь.

«Все было очень спокойно и радостно. Храм был полон. Все стояли благостно. Была небольшая очередь, все молитвенно и одухотворенно прощались с Лукой», - добавил собеседник агентства.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.