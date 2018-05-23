1916 год в истории России. Викторина 10 вопросов | Пройден 6 раз Начать тест

1916 год в истории России. Викторина (1/10) 17 марта 1916 года в Черном море затонуло судно: Фото wikimedia.org © Пароход Российской империи «Портюгаль», переделанный под госпиталь и находившийся под защитой Красного креста, был атакован немецкой подводной лодкой и затонул. «Титаник» Пароход Российской империи «Портюгаль», переделанный под госпиталь и находившийся под защитой Красного креста, был атакован немецкой подводной лодкой и затонул. «Портюгаль» «Адмирал Корнилов»

1916 год в истории России. Викторина (2/10) Польское королевство, которое было создано 5 ноября 1916 года, являлось: Фото wikimedia.org © Марионеточным государством на оккупированной Германией и Австро-Венгрией российской территории Царства Польского Первым самостоятельным государством на территории Польши Провинцией государства Литовского

1916 год в истории России. Викторина (3/10) Что такое Брусиловский прорыв 1916 года? Фото wikimedia.org © Крупнейшая атака Германии в период Первой мировой войны Поражение австро-венгерских войск и их выход из войны Самое массовое по потерям сражение Первой мировой войны

1916 год в истории России. Викторина (4/10) 4 октября 1916 года на месте поселка Семеновский по инициативе министра путей сообщения Александра Трепова был основан город Романов-на-Мурмане, который после 2017 года стал: Фото wikimedia.org © Муромом Мурманском Романовском

1916 год в истории России. Викторина (5/10) 18 октября 1916 года состоялось открытие железнодорожного моста вблизи Хабаровска. На какой реке он был построен? Фото wikimedia.org © Лена Енисей Амур

1916 год в истории России. Викторина (6/10) 20 октября 2016 года в результате взрыва пороха затонул линкор-дредноут «Императрица Мария». В честь кого он был назван? Фото wikimedia.org © В честь императрицы Марии Федоровны, супруги императора Павла I, матери Александра I и Николая I Императрицы Марии Александровны, супруги Александра II и матери Александра III Императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III, матери Николая II

1916 год в истории России. Викторина (7/10) 9 ноября 1916 года произошел Сахарный бунт, причиной которого стало возмущение жителей города по поводу нехватки продуктов первой необходимости, однако он был подавлен властями. В каком городе это произошло? Фото Картина С.В. Иванова «Бунт в деревне» © Москва Новониколаевск Новороссийск

1916 год в истории России. Викторина (8/10) Чем завершилась Трапезундская операция? Фото wikimedia.org © Победой русских войск и захватом ими порта Трапезунд Победой немецких войск и захватом ими порта Трапезунд Взятием порта Трапезунд турецкими войсками

1916 год в истории России. Викторина (9/10) 1916 год стал особенным для начинающего поэта Владимира Маяковского, потому что… Фото commons.wikimedia.org © он познакомился со своими покровителями и друзьями – Лилей и Осипом Бриками написал поэму «Облако в штанах» выпустил первый большой сборник «Простое как мычание»

1916 год в истории России. Викторина (10/10) 25 декабря 2016 года был убит Григорий Распутин. Что случилось с зачинщиками убийства – князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем? Фото wikimedia.org © Были сосланы – один в армию, другой в свое отдаленное имение Были казнены Были помилованы

Вам еще предстоит узнать много интересного! После школы вы вряд ли открывали учебник истории. Однако сухие исторические факты, положенные в основу увлекательного сюжета, могут открыть для вас новый мир и позволят почувствовать вкус к истории! Прочтите историко-приключенческий роман Дмитрия Миропольского «1916/Война и мир» и узнайте загадки и тайны краха Российской империи. На страницах книги встречаются поэт Владимир Маяковский, князь Феликс Юсупов, Николай II, Григорий Распутин, Владимир Ульянов и многие другие. Дмитрий Миропольский — писатель и сценарист, автор российского бестселлера за 2017 год «Тайна трех государей», проданного тиражом более 165 тысяч экземпляров. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Любитель исторических книг Вы любите исторические фильмы и книги, однако ваших знаний все-таки недостаточно. Чтобы восполнить пробелы, станьте одним из первых читателей новой книги Дмитрия Миропольского «1916/Война и мир». По сюжету романа, начинающий поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург и окунается в жизнь богемы. В это время столичное общество строит козни против сибирского крестьянина Григория Распутина, которого приблизил к себе император Николай Второй, а европейские разведки плетут интриги и готовятся к большой войне. Светская публика наблюдает за первым выступлением спортсменов сборной России на Олимпийских играх, Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов – стихи... Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Знаток истории Вы знаток истории, любите историческую литературу и наверняка частый гость в музеях. И все же вам наверняка будет интересно освежить свои знания, а возможно и взглянуть на известные исторические факты с неожиданной стороны, прочитав новую книгу Дмитрия Миропольского о крахе Российской империи «1916/Война и мир», посвященную последнему дореволюционному году России. Действие разворачивается на фоне Первой мировой войны, участником которой оказывается и поэт Владимир Маяковский. Его судьба причудливо переплетается с судьбами великого князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова, думского депутата Владимира Пуришкевича и других участников убийства Распутина. Фото Сайт мэра Москвы © Поделиться результатом

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