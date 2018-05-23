1916 год в истории России. Викторина
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1916 год в истории России. Викторина (1/10)
17 марта 1916 года в Черном море затонуло судно:
«Титаник»
Пароход Российской империи «Портюгаль», переделанный под госпиталь и находившийся под защитой Красного креста, был атакован немецкой подводной лодкой и затонул.
«Портюгаль»
Пароход Российской империи «Портюгаль», переделанный под госпиталь и находившийся под защитой Красного креста, был атакован немецкой подводной лодкой и затонул.
«Адмирал Корнилов»
1916 год в истории России. Викторина (2/10)
Польское королевство, которое было создано 5 ноября 1916 года, являлось:
1916 год в истории России. Викторина (3/10)
Что такое Брусиловский прорыв 1916 года?
1916 год в истории России. Викторина (4/10)
4 октября 1916 года на месте поселка Семеновский по инициативе министра путей сообщения Александра Трепова был основан город Романов-на-Мурмане, который после 2017 года стал:
1916 год в истории России. Викторина (5/10)
18 октября 1916 года состоялось открытие железнодорожного моста вблизи Хабаровска. На какой реке он был построен?
1916 год в истории России. Викторина (6/10)
20 октября 2016 года в результате взрыва пороха затонул линкор-дредноут «Императрица Мария». В честь кого он был назван?
1916 год в истории России. Викторина (7/10)
9 ноября 1916 года произошел Сахарный бунт, причиной которого стало возмущение жителей города по поводу нехватки продуктов первой необходимости, однако он был подавлен властями. В каком городе это произошло?
1916 год в истории России. Викторина (8/10)
Чем завершилась Трапезундская операция?
1916 год в истории России. Викторина (9/10)
1916 год стал особенным для начинающего поэта Владимира Маяковского, потому что…
1916 год в истории России. Викторина (10/10)
25 декабря 2016 года был убит Григорий Распутин. Что случилось с зачинщиками убийства – князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем?
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