РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мая. На установку двух досок почета в Балашихе потратят около 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду в здании администрации горокруга состоялось заседание совета депутатов Балашихи. На нем было рассмотрено около 20 вопросов.

«Расходная часть бюджета Балашихи 2018 года увеличена на общую сумму 304,1 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений и остатка средств муниципального бюджета на 1 января 2018 года. Из этих средств на установку двух досок почета в Балашихе будет потрачено около 7 миллионов рублей», – сказала замначальника финансового управления администрации Балашихи Наталья Орешина на заседании совета депутатов городского округа.

Начальник управления делами администрации Балашихи Екатерина Отческая рассказала, что доски почета будут располагаться по двум адресам – на проспекте Ленина в Балашихе и у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный.

«Всего на доске почета будет 96 мест, на которых будут размещены портреты почетных граждан и информация о лучших трудовых коллективах города. Кандидатуры на внесение на доску почета будут утверждать совет депутатов и глава Балашихи Сергей Юров», – сказала Отческая.

Ранее об установке досок почета сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время встречи с советом старейшин городского округа. Он рассказал, что их планируют установить ко Дню города в 2018 году.

По словам Орешиной, средства, на которые была увеличена доходная часть бюджета Балашихи, также будут направлены на ремонт дорог, развитие материально-технической базы многофункционального центра (МФЦ), закупку оборудования для образовательных организаций, приобретение и установку площадки для сдачи норм ГТО, реконструкцию стадиона «Труд».