РИАМО – 23 мая. Курс евро к российской валюте на пятницу снизился на 6 копеек и составляет 72,18 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 5,64 копейки, до 72,18 рубля. Курс доллара увеличился на 33,35 копейки, до 61,59 рубля», – следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,8 копейки, составив 66,35 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает. В частности, курс доллара вырос на 30 копеек и составил 61,51 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек, до 72,21 рубля.