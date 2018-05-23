РИАМО – 23 мая. Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России» одержал победу в номинации «Наука и образование» конкурса «Лучшие социальные проекты России», инициатором номинирования проекта на премию выступила девелоперская группа «Сити-XXI век», поддержавшая реализацию проекта в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Благотворительный проект «Киноуроки в школах России» по праву признан лучшей социальной инициативой 2017-2018 годов. В основе идеи – нравственное воспитание детей через кинопедагогику. Ученики всех школ региона-участника проекта сдают макулатуру, на вырученные средства снимается фильм на одно из нравственных понятий, таких как честь, милосердие, достоинство и так далее. На данный момент уже создано 16 картин, всего их будет 99», — говорится в сообщении.

Готовый фильм – это и есть киноурок, который потом смотрят и обсуждают во всех городах-участниках проекта. Таким образом, каждый регион вносит свой вклад в «библиотеку нравственных понятий» и заявляет о себе всей России.

«Инициатива подключить к участию во всероссийской киноэстафете подмосковный Красногорск принадлежит девелоперской группе «Сити-XXI век», являющейся одним из стратегических партнеров округа и активно участвующей в реализации социальных программ региона. Благодаря активной позиции девелопера и администрации города первый этап проекта – благотворительный сбор макулатуры на съемки фильма – стал по-настоящему народной акцией: были вовлечены все школы и жители Красногорска, общественная палата, социальные учреждения и коммерческие организации», — добавляется в сообщении.

В соцсетях к реализации проекта был организован молодежный флешмоб. За месяц действия акции удалось собрать и вывезти на переработку почти 60 тонн вторсырья. Фильм будут снимать осенью. Школьникам предстоит самая увлекательная часть проекта: кастинг на роль в будущем фильме, сам процесс съемок и долгожданная премьера.

«Торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы «Лучшие социальные проекты России» состоялась 18 мая в рамках одноименного делового форума. Диплом победителя в категории «Наука и образование» был вручен инициатору и основному драйверу кинопроекта в Красногорске – девелоперу «Сити-XXI век». Благодарственные письма от организаторов премии отправлены в адрес авторов идеи всероссийских киноуроков и администрации городского округа Красногорск», — уточняется в сообщении.

Директор департамента коммуникаций «Сити-XXI век» Анна Швидунова отметила, что девелопмент сегодня рассматривается гораздо шире, чем просто коммерческая деятельность по застройке территорий. Она уточнила, что «Сити-XXI век» занимает в этом вопросе ответственную позицию и активно участвует в социальных и благотворительных программах, помогая идейно, информационно и организационно вовлекать в созидательную деятельность местное сообщество. Это способствует формированию устойчивых социальных связей, без которых невозможна сама суть девелопмента - устойчивое развитие территорий.