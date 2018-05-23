РИАМО - 23 мая. В Подмосковье перед судом предстанет жительница Калужской области, уличенная в убийстве своего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела об убийстве матерью семилетнего мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Как установили следователи, вечером 26 декабря 2016 года 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире по месту временного проживания в городе Мытищи, вытолкнула своего малолетнего сына из окна 15-го этажа.

Судебная экспертиза обнаружила у матери мальчика психическое расстройство. На основании собранных доказательств и заключений экспертов, признавших ее невменяемой, уголовное дело направлено в Московский областной суд с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.