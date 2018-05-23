РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Жительница Подольска пожаловалась на нехватку мест на детской площадке в парке имени Виктора Талалихина, власти пообещали создать еще одну площадку или городок, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница горокруга пожаловалась, что по выходным в парке имени Виктора Талалихина очень много детей, и им не хватает места для игр, потому что детская площадка слишком маленькая. Обширная территория рядом с катком захламлена, и в парке слишком много кафе, а также пьющих и курящих людей. Жалобу на неудовлетворительное состояние территории городского парка культуры и отдыха рассмотрела администрация горокруга.

«Территория парка, находящаяся между катком и зданием РГУТИСа, будет благоустроена до 31 мая. Детская площадка, на малый размер которой поступила жалоба, имеет площадь 600 квадратных метров. <…> В настоящее время идет работа по разработке концепции развития и благоустройства всей территории парка, в рамках которой предусмотрена еще одна детская площадка или городок», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

По его словам, в течение восьми лет количество объектов общественного питания не увеличивалось. На 8 гектарах благоустроенной территории парка расположено одно детское кафе, кофейня и две шашлычные. Их количество рассчитано на посещение 1000 человек в день. Продажа спиртных напитков в данных учреждениях запрещена. Сотрудники УВД, патрульная служба регулярно объезжают территорию.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.