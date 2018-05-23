РИАМО - 23 мая. На территории училища-техникума спортивного резерва №4 в подмосковном Чехове может появиться 25-метровый бассейн, сообщил журналистам в среду министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду осмотрел училище-техникум спортивного резерва №4 в подмосковном Чехове и подарил его воспитанникам новый автобус на 51 место.

«Здесь, в училище, собраны ребята, которые представляют «воду», - это синхронное плавание, водное поло и плавание. Конечно, здесь после передачи земельного участка есть возможность построить в качестве продолжения училища хороший, полноценный 25-метровый бассейн», - сказал Терюшков.

Он добавил, что ученики после окончания училища поступают в высшие учебные заведения или начинают работать тренерами, а также становятся профессиональными спортсменами.

«Здесь готовят специалистов ручного мяча, водного поло, синхронного плавания и плавания. Это те ребята, которые представляют сейчас на данном этапе уже национальную сборную страны и играют за профессиональные клубы», - сказал Терюшков.

По его словам, в училище учатся лучшие спортсмены из Московской области и из Российской Федерации.

Как отмечается в раздаточном материале, власти Московской области предоставили училищу №4 в постоянное пользование земельный участок, что позволяет сделать пристройку к спортзалу «Надежды России», включающую бассейн на первом этаже и спортивный зал на втором этаже. Бассейн станет базой для подготовки спортсменов по водным видам спорта, а также позволит сэкономить средства на ежегодной аренде плавательного бассейна во дворце спорта «Олимпийский», где сейчас тренируются спортсмены.

Училище было образовано в 2008 году. В нем обучаются юноши и девушки по пяти видам спорта - это гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Основной задачей училища является качественный отбор талантливой молодежи, его круглогодичная специализированная подготовка, подготовка спортсменов в команды мастеров, кандидатов и членов сборных команд Российской Федерации и качественная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта.