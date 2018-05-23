РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Житель подмосковного Подольска сообщил об отсутствии предупреждающих знаков и нарушениях сроков выполнения работ при ремонте автодороги на Революционном проспекте, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение технологии и сроков производства работ по ремонту автодороги на Революционном проспекте. Он отметил, что рабочие отфрезеровали ямы и не установили предупреждающие знаки. Помимо этого яму никто не заделывал сутки.

«Обращение по вопросу нарушения сроков ремонтных работ на автодороге по улице Революционный проспект было рассмотрено сотрудниками администрации округа. Сообщаю, что данное замечание доведено до руководства подрядной организации и будет учтено в дальнейшей работе», - сказал замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.