РИАМО - 23 мая. Работников и посетителей торгово-офисного центра «Норд Хаус» на севере Москвы эвакуируют после обнаружения подозрительного портфеля, сообщил РИАМО в среду очевидец происшествия.
«В бизнес-центре «Норд Хаус» на Дмитровском шоссе на севере Москвы какой-то портфель нашли. Весь центр эвакуируют», - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место приехали сотрудники полиции и пожарной службы.
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