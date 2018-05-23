РИАМО - 23 мая. Работников и посетителей торгово-офисного центра «Норд Хаус» на севере Москвы эвакуируют после обнаружения подозрительного портфеля, сообщил РИАМО в среду очевидец происшествия.

«В бизнес-центре «Норд Хаус» на Дмитровском шоссе на севере Москвы какой-то портфель нашли. Весь центр эвакуируют», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место приехали сотрудники полиции и пожарной службы.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>